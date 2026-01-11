Скидки
Бокс/ММА

Бо Никал вызвал на бой в Белом доме Колби Ковингтона после стычки на пресс-конференции RAF

Бо Никал вызвал на бой в Белом доме Колби Ковингтона после стычки на пресс-конференции RAF
Американский боец UFC Бо Никал выразил готовность встретиться с Колби Ковингтоном в октагоне после напряжённого обмена репликами на пресс-конференции перед турниром RAF 5. В пятницу, 9 января, Ковингтон вместе с Люком Рокхолдом резко раскритиковал Никала, который находился в зале. Несмотря на попытки Никала ответить без микрофона, бывшие чемпионы UFC продолжили его обсуждение.

«Я бы с радостью подрался с Колби, однако всерьёз сомневаюсь, что он согласится на этот бой. Мы весим одинаково, так что давай сделаем это в Белом доме», — написал позднее в своём аккаунте в социальной сети Х Никал.

Ковингтон не участвовал в боях UFC уже больше года. В декабре 2024 года он был остановлен Хоакином Бакли после того, как врач не разрешила Ковингтону продолжать поединок из-за сильного рассечения и угрозы потерять веко.

