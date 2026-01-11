Скидки
Уайт — о реакции Хирна на запуск Zuffa Boxing: очень конфронтационная

Президент UFC Дана Уайт выразил удивление из-за резкой реакции промоутера Эдди Хирна на запуск нового боксёрского промоушена Zuffa Boxing.

«В боксе есть хорошие парни. Я, честно, был удивлён из-за реакции Эдди Хирна на моё вхождение в бокс. Очень негативной, очень конфронтационной. Это странно, потому что это не его стиль. Но это на 100% из-за нашего прихода в бокс. Он теперь говорит как политик. Мол, с нетерпением жду, мы их победим, сделаем то, сделаем это. Он уже 25 лет в бизнесе. О чём он? Это как политик, который переизбирается — рассказывает, что всё изменит. Так почему ты не сделал этого за предыдущий срок? Это про Эдди Хирна», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

В последние месяцы Хирн критиковал закон Мохаммеда Али о возрождении американского бокса, который позволит Zuffa Boxing проводить промоушен, аналогичный UFC, с внутренними титулами чемпиона, рейтингами и бойцами, подписавшими долгосрочные эксклюзивные контракты. Он также высмеял компенсацию, которую, по его утверждению, Zuffa выплачивает бойцам, после того как, по сообщениям, он увидел некоторые контрактные предложения, сделанные бойцам.

