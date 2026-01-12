Бо Никал считает, что Имавов должен следующим претендовать на титул в среднем весе UFC

Американский боец UFC Бо Никал заявил, что Нассурдин Имавов заслуживает права на следующий бой за титул чемпиона в среднем весе. Ранее он рассматривал в качестве возможного претендента Ренье де Риддера, но изменил мнение после его поражения.

«На данном этапе — Имавов. Я бы, конечно, сказал [Ренье] де Риддер, если бы он выиграл свой последний бой… Но после этого должен отдать должное Имавову», — приводит слова Никала издание Sherdog.

Имавов (17-4) одержал пять побед подряд над такими соперниками, как Роман Долидзе, Джаред Каннонье, Брендан Аллен, Исраэль Адесанья и Кайо Борральо. Де Риддер (21-3), в свою очередь, не знал поражений в четырёх первых боях в UFC, пока не проиграл Брендану Аллену в октябре.