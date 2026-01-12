Ковингтон — Уайту: я всё ещё лучший боец и борец на планете

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон отреагировал на слова президента организации Даны Уайта, который усомнился в его месте в рейтинге бойцов.

На вопрос, что Ковингтон, не выигрывавший в UFC с 2022 года, до сих пор занимает 14-ю строчку рейтинга полусреднего веса, Уайт заявил: «Отличный вопрос. Я не знаю, как он всё ещё в рейтинге. Да, это странно, вы правы, отличный вопрос», — приводит слова главы UFC издание Bloody Elbow.

Ковингтон, победивший в ночь с 10 на 11 января на борцовском ковре Люка Рокхолда, ответил на эти замечания.

«На самом деле неважно, что думает обо мне Дана Уайт. Я чемпион мира, я любимый боец Дональда Трампа, я чемпион Америки, я король Майами. Вы никогда не отнимете у меня эти титулы. Так что вычёркивайте меня из рейтинга, [делайте] что угодно. Я всё равно самый кассовый боец в полусреднем весе, поэтому нет разницы, какая цифра стоит рядом с моим именем. Знаю, на что способен, и знаю, что я всё ещё лучший боец и борец на планете», — заявил Ковингтон.

Ковингтон не выступал в UFC с декабря 2024 года, когда он проиграл Хоакину Бакли. Ранее он потерпел два поражения в трёх боях, что поставило под вопрос его дальнейшую карьеру в организации. В последние годы Уайт неоднократно критиковал систему рейтингов UFC, заявляя о планах по её пересмотру.