Царукян — о стриме у Адина Росса: получил $ 40 тыс., бросив пару толстяков

Царукян — о стриме у Адина Росса: получил $ 40 тыс., бросив пару толстяков
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян раскрыл подробности своего выхода в эфир к блогеру Адину Россу, за который получил крупный гонорар. На трансляции он провёл схватки, в том числе со спортивным блогером MMA Guru.

«Вчера я получил $ 40 тыс., бросив пару толстяков», — сказал Царукян в видео для YouTube-канала The Schmo.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

