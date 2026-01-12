Глава AKA Thailand: Махачев всегда создавал проблемы Хабибу в зале

Владелец зала AKA Thailand и бывший боец UFC Майк Свик высоко оценил чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, возглавляющего рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P).

«Ислам произвёл на меня впечатление с самого начала. Он всегда создавал Хабибу проблемы в спортивном зале, поэтому знал, что он будет следующим после Хабиба. Я не думал, что он так быстро станет лучшим в своём весе. Ислам оправдал все мои ожидания и даже больше», — заявил Свик в интервью для YouTube-канала Red Corner MMA.

Махачев (28-1) в последний раз выходил в октагон в ноябре 2025 года на UFC 322, где одержал победу единогласным решением судей над австралийцем Джеком Делла Маддаленой.