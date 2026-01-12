Фото: Хабиб встретился со Снейдером и Трезеге

Член Зала славы UFC бывший обладатель пояса промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с прославленными футболистами Уэсли Снейдером и Давидом Трезеге. Фотографиями он поделился на своей странице в социальных сетях.
«Было здорово повидаться, Хабиб», — написал Снейдер.
Фото: Из личного архива Уэсли Снейдера
Фото: Из личного архива Давида Трезеге
Хабиб – один из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.
Недавно владелец зала AKA Thailand и бывший боец UFC Майк Свик высоко оценил действующего чемпиона промоушена в полусреднем весе Ислама Махачева, заявив, что тот в зале всегда создавал проблемы Хабибу.