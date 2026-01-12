Скидки
Ковингтон — Никалу: у меня нет времени на тех, кто сливается

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что не заинтересован в поединке с бойцом UFC Бо Никалом.

«Бо «Мелочный», который снимается [с боёв]? Я зову его «Мелочный Клоун» (игра слов и сленг, от Bozo Nickles. — Прим. «Чемпионата»). Он снялся с прошлого турнира RAF, он снялся и с боя с Йоэлем Ромеро. Как с ним вообще можно что-то планировать? Он вообще снялся в своём последнем бою. На самом деле я хочу извиниться перед Ренье де Риддером — я называл его нидерландским кикбоксёром, но моя ошибка, он борец. И именно борец заставил Бо сдаться в октагоне. Бо — это человек, который сливается. У меня нет времени на таких. Пусть встаёт в очередь — желающих подраться со мной много. Мне нужны надёжные люди, «командные игроки». Я люблю RAF, вольная борьба — будущее американской борьбы. «Мелочный Клоун» — не из таких», — заявил Ковингтон на пресс-конференции после победы над экс-чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом в главном событии турнира RAF 5.

