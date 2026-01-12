«Браво, Армения!» Конор Макгрегор рассказал, чего не хватает Ирландии

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конор Макгрегор поделился планами по созданию крупнейшей статуи Иисусу Христу в Ирландии.

«У меня есть мечта построить самую большую статую Иисуса Христа в Ирландии! Огромный памятник вере нашей нации. Армения сейчас делает самую большую в мире, и это выглядит великолепно! Браво, Армения! Вперёд, Ирландия! Сегодня мы отмечаем Крещение Иисуса. Пусть Святой Дух обновит вас и напомнит, что вы любимы», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что в Армении ведётся строительство очень крупной статуи Иисуса Христа, которая позиционируется как самая высокая в мире. Проект реализуется на горе Атис и планируется к открытию в ближайшие годы.

