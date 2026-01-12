Скидки
«На съёмках рекламы «Баунти». Мурат Гассиев показал актуальную физическую форму

Российско-армянский боксёр Мурат Гассиев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Спортсмен показал, как проводит свободное время.

«На съёмках рекламы «Баунти», — подписал фотографию Гассиев.

Фото: Из личного архива Мурата Гассиева

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 декабря 2025 года, Гассиев встречался с представителем Болгарии Кубратом Пулевым и победил его нокаутом в шестом раунде. Таким образом, Мурат завоевал титул регулярного чемпиона WBA. Эта победа стала для Гассиева третьей подряд. В 35 поединках на профессиональном уровне одержал 33 победы (26 из них нокаутом) и потерпел два поражения.

Главные новости дня:

