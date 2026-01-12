Никита Цзю — Майкл Зерафа: когда бой, дата и время боя, где смотреть

В пятницу, 16 января, в Австралии состоится вечер профессионального бокса. В главном поединке сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю Никита Цзю встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Майклом Зерафой. Начало турнира — в 11:00 мск, бой Цзю – Зерафа начнётся не ранее 14:00 мск.

Никита Цзю проведёт 12-й бой на профессиональном ринге. На его счету 11 побед в 11 поединках, в девяти случаях он побеждал досрочно. В августе 2025 года он завоевал вакантный титул WBO Inter-Continental в первом среднем весе, победив Лулзима Исмаили.

Майкл Зерафа имеет в активе 39 поединков, 34 победы (22 досрочно) и пять поражений. В марте 2024 года он проиграл кубинцу Эрисланди Ларе в бою за титул чемпиона мира WBA в среднем весе.

В прямом эфире ивент покажет Fox Sports Australia. В России официальной трансляции турнира не запланировано.