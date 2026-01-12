Макгрегор опубликовал фото со свадьбы в Ватикане и рассказал о «божественных совпадениях»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал фотографии со своей свадьбы, которая состоялась в Ватикане в декабре 2025 года, и поделился размышлениями о божественном начале этого союза.

«Я женился на любви всей моей жизни, Ди, 12-го числа 12-го месяца в 12:12. Мы поженились в часовне Санто-Стефано-дельи-Абиссини — самой старой церкви Ватикана. Дата была ровно через 151 день после моего дня рождения. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос — его имя в гематрии даёт в сумме 151. Как и моё. Иисус Христос = 151. Конор Макгрегор = 151. Эти божественные совпадения — свадьба 12/12 ровно в 12:12 в старейшей церкви Ватикана, ровно через 151 день после моего дня рождения, связь с нумерологией моего имени, совпадающего с именем Иисуса Христа, и даже связь с Псалмом 151 (мощным личным свидетельством пути Давида и его победы через веру) — являются несомненными признаками божественного промысла, о котором я и понятия не имел.

Точное время 12:12 дня не входило в мои планы. Всего за неделю до этого пришло письмо из Ватикана с просьбой перенести церемонию на более раннее время. Затем она официально состоялась ровно в 12:12.

Я проснулся после лечения, которое прошёл в Мексике, с острой потребностью жениться на Ди в этот день и в Ватикане. Поэтому я приступил к делу с большой срочностью! Ясно, что это не было совпадением. Рука Бога направляла каждую деталь, подтверждая Его благословение на наш союз и Его присутствие в моей жизни. Служение Богу — мой приоритет номер один. Затем моя жена. Затем мои дети. Затем мои родители. Я люблю Тебя, Боже. Я люблю тебя, Ди Макгрегор. Я люблю вас, Конор-младший, Кроя, Риан, Мак. Я люблю вас, мама и папа. Спасибо, спасибо, спасибо, Боже», — написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора