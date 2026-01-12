Скидки
Конор Макгрегор заявил, что Ким Кардашьян — его родственница

Бывший двойной чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор во время стрима вместе с сыном рассказал неожиданный факт о своей родне. Когда старшего сына спросили, знаком ли он с сыном Ким Кардашьян и Канье Уэста Сейном, Конор вмешался и заявил, что их семьи родственны.

«Мы знаем Кардашьян. На самом деле они наши кузены. Мы составили генеалогическое древо, и оно ведёт к Роберту Рою Макгрегору, древнему шотландскому воину клана Макгрегоров. И Кардашьян ведут свою родословную от него тоже! Они были на некоторых моих боях. Хорошие люди… Привет вам, Кардашьян, если вы это смотрите», – сказал Конор.

