Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян высказался о победе на турнире RAF 5 в США и назвал желаемых соперников

Царукян высказался о победе на турнире RAF 5 в США и назвал желаемых соперников
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян поделился мнением о недавнем поединке на турнире RAF 5 во Флориде. В схватке по вольной борьбе Царукян победил американца Лэнса Палмера. Соревнования проходили в ночь с 10 на 11 января мск.

«Выиграл очень легко. Но я так и планировал выйти, показать 10-0, удосрочить, потому что я был хорошо готов. В этот день никто бы меня не смог остановить. Мне очень понравилось выступать на RAF, и организаторам тоже понравилось, что я там выступил. Они хотят меня увидеть в скором будущем ещё раз. Надеюсь, будет кто-то более именитый, например, [Майкл] Чендлер, Колби [Ковингтон]. Они, может быть, не сильнее, чем мой предыдущий соперник, но для моего хайпа мне нужны большие имена. Я думаю, что с Чендлером я справлюсь так же, как и с Лэнсом», — сказал Царукян в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Видео
Арман Царукян уверенно победил Лэнса Палмера на турнире RAF 5

Царукян показал нового спарринг-партнёра:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android