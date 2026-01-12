Царукян высказался о победе на турнире RAF 5 в США и назвал желаемых соперников

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян поделился мнением о недавнем поединке на турнире RAF 5 во Флориде. В схватке по вольной борьбе Царукян победил американца Лэнса Палмера. Соревнования проходили в ночь с 10 на 11 января мск.

«Выиграл очень легко. Но я так и планировал выйти, показать 10-0, удосрочить, потому что я был хорошо готов. В этот день никто бы меня не смог остановить. Мне очень понравилось выступать на RAF, и организаторам тоже понравилось, что я там выступил. Они хотят меня увидеть в скором будущем ещё раз. Надеюсь, будет кто-то более именитый, например, [Майкл] Чендлер, Колби [Ковингтон]. Они, может быть, не сильнее, чем мой предыдущий соперник, но для моего хайпа мне нужны большие имена. Я думаю, что с Чендлером я справлюсь так же, как и с Лэнсом», — сказал Царукян в своём телеграм-канале.

