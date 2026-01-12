Скидки
Чимаев вызвал Перейру на бой в Белом доме

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев вызвал на бой чемпиона в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейру (13-3). Он предложил провести поединок на турнире, который состоится на лужайке Белого дома летом 2026 года.

«Погнали, Белый дом! Алекс Перейра, не волнуйся, я прикончу тебя быстро. Все бразильские фанаты, скажите этому пацану, что если не боится, пускай дерется со мной», — написал Чимаев в своём аккаунте в социальной сети Х.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.

