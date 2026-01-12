Фото: Хабиб встретился с Тотти, Давидсом, Пирло и Вьери

Член Зала славы UFC бывший обладатель пояса промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Хабиб показал, как встретился с именитыми футболистами Франческо Тотти, Эдгаром Давидсом, Андреа Пирло и Кристианом Вьери.

«Вчера с легендарной командой», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Материалы по теме Фото: Хабиб встретился со Снейдером и Трезеге

Хабиб принял участие в шуточном скетче: