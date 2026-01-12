Умар Нурмагомедов — о Петре Яне: он выиграет 10 из 10 боёв у Мераба

30-летний российский боец смешанных единоборств и бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов высказался о возможной третьей встрече между соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Если даже Мераб Двалишвили отдохнёт шесть месяцев и подерётся ещё раз с Петром, или ещё 10 раз… Все 10 раз Пётр будет его бить, если будет в такой же форме. Потому что он как боец выше классом. При всём уважении к Мерабу и тому пути, который он прошёл… у Петрухи бокс лучше. У Мераба борьба лучше, но у него нет того атакующего грэпплинга — держать, завязывать, забирать спину, со спины на живот, пытаться какие-то болевые делать. Поэтому я говорю, что в 10 матчах Петя выиграет все 10», — приводит слова Нурмагомедова телеканал UDAR.

В декабре Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе, взяв реванш за поражение 2023 года.