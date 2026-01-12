Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов — о Петре Яне: он выиграет 10 из 10 боёв у Мераба

Умар Нурмагомедов — о Петре Яне: он выиграет 10 из 10 боёв у Мераба
Комментарии

30-летний российский боец смешанных единоборств и бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов высказался о возможной третьей встрече между соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Если даже Мераб Двалишвили отдохнёт шесть месяцев и подерётся ещё раз с Петром, или ещё 10 раз… Все 10 раз Пётр будет его бить, если будет в такой же форме. Потому что он как боец выше классом. При всём уважении к Мерабу и тому пути, который он прошёл… у Петрухи бокс лучше. У Мераба борьба лучше, но у него нет того атакующего грэпплинга — держать, завязывать, забирать спину, со спины на живот, пытаться какие-то болевые делать. Поэтому я говорю, что в 10 матчах Петя выиграет все 10», — приводит слова Нурмагомедова телеканал UDAR.

В декабре Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе, взяв реванш за поражение 2023 года.

Материалы по теме
«Подерусь с Яном в Белом доме». У Петра идеальный расклад на 2026 год
«Подерусь с Яном в Белом доме». У Петра идеальный расклад на 2026 год
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android