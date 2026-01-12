Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн отреагировал на слова Даны Уайта в свой адрес

Эдди Хирн отреагировал на слова Даны Уайта в свой адрес
Комментарии

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта в свой адрес. Хирн подчеркнул, что никогда не высказывался в адрес главы UFC в неуважительном тоне. Ранее Уайт выразил удивление реакцией Хирна на его новую боксёрскую лигу, назвав её «очень негативной и конфронтационной» и добавив, что Хирн «говорит как политик».

«Вы никогда не услышите, чтобы я говорил о Дане неуважительно или переходил на личности. Это честная игра. Мне это нравится. Я должен доказать, что я лучший. Верю, что я лучший. И хотя это может звучать самонадеянно, мой послужной список говорит, что я, возможно, прав. Мне нужна серьёзная конкуренция, а не кто-то с водяным пистолетом. Я хочу, чтобы на меня шли настоящие танки — и это именно то, что будет», — сказал Хирн в интервью IFL TV.

Материалы по теме
Уайт — о реакции Хирна на запуск Zuffa Boxing: очень конфронтационная

Эдди Хирн и Усик дурачатся в отеле:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android