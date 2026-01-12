Скидки
Бокс/ММА

Усман не согласен с Кормье в прогнозе на бой с Джонсом Джонсом

Усман не согласен с Кормье в прогнозе на бой с Джонсом Джонсом
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман не согласился с прогнозом Даниеля Кормье на потенциальную борцовскую встречу с Джонсом Джонсом.

«Этот парень — просто спортивный феномен, и вся его семья такая. Джон и его брат Артур — они оба чемпионы штата Нью-Йорк. Я знаю, что это не значит так много, потому что это школьный уровень, а у Кормье, очевидно, есть международные достижения, но, когда дело доходило до борьбы, Джон всегда был далеко не самым лёгким противником. Так что это определённо будет не так просто, как говорит Кормье», — приводит слова Усмана издание RingSide24.

