«Я готов вытереть пол твоей задницей». Царукян оставил послание Чендлеру

«Я готов вытереть пол твоей задницей». Царукян оставил послание Чендлеру
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян вновь обратился к бывшему претенденту на чемпионский титул UFC в категории до 70 кг американцу Майклу Чендлеру после того, как тот дал согласие на проведение схватки по борьбе с ним.

«Ты сказал это и теперь не сможешь убежать. Отправьте мне контракт, RAF. Я готов вытереть пол твоей задницей. Очередные 10:0 на подходе», — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

