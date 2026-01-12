Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Он самый стойкий человек, которого я когда-либо видел». Уайт отдал дань уважения Трампу

«Он самый стойкий человек, которого я когда-либо видел». Уайт отдал дань уважения Трампу
Президент UFC Дана Уайт выразил восхищение поведением президента США Дональдом Трампом после того, как на него совершили покушение летом 2024 года.

«Пройти через то, что пережил этот парень за последние пять-шесть лет, сколько там… Дональд – самый стойкий человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Он крепкий как гвоздь. А потом, после того как его хотели убить, я видел самое крутое поведение от президента, которое было когда-либо. То, как президент Трамп отреагировал на покушение на убийство (имеется в виду, как Трамп сжал кулак перед толпой во время эвакуации. — Прим. «Чемпионата») — это было как в кино!» — приводит слова Уайта портал Sportskeeda.

