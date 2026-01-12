Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

ESPN опубликовал первый в 2026 году топ-10 лучших супертяжеловесов в мире. Фьюри — в топ-3

ESPN опубликовал первый в 2026 году топ-10 лучших супертяжеловесов в мире. Фьюри — в топ-3
Комментарии

Авторитетный американский портал ESPN опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров в супертяжёлом весе в мире.

Составители рейтинга вновь добавили в топ бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также чемпиона Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе американца Энтони Джошуа после того, как тот нокаутировал американского блогера Джейка Пола. Однако при этом из списка был исключён 36-летний мексиканец Энди Руис из-за неактивности.

Топ-10 лучших боксёров в супертяжёлом весе по версии EPSN

1. Александр Усик
2. Тайсон Фьюри
3. Даниэль Дюбуа
4. Фабио Уордли
5. Джозеф Паркер
6. Энтони Джошуа
7. Агит Кабайел
8. Филип Хргович
9. Мозес Итаума
10. Чжан Чжилэй

Интересно, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, IBF, WBA Super, WBO, IBO и The Ring британец Тайсон Фьюри по-прежнему находится в топе, занимая вторую позицию, несмотря на то что уже больше года не выходил в ринг.

Материалы по теме
Непобеждённый курд — главный вызов для Усика. Но Кабайел не получит этот бой
Непобеждённый курд — главный вызов для Усика. Но Кабайел не получит этот бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android