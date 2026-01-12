ESPN опубликовал первый в 2026 году топ-10 лучших супертяжеловесов в мире. Фьюри — в топ-3

Авторитетный американский портал ESPN опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров в супертяжёлом весе в мире.

Составители рейтинга вновь добавили в топ бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также чемпиона Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе американца Энтони Джошуа после того, как тот нокаутировал американского блогера Джейка Пола. Однако при этом из списка был исключён 36-летний мексиканец Энди Руис из-за неактивности.

Топ-10 лучших боксёров в супертяжёлом весе по версии EPSN

1. Александр Усик

2. Тайсон Фьюри

3. Даниэль Дюбуа

4. Фабио Уордли

5. Джозеф Паркер

6. Энтони Джошуа

7. Агит Кабайел

8. Филип Хргович

9. Мозес Итаума

10. Чжан Чжилэй

Интересно, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, IBF, WBA Super, WBO, IBO и The Ring британец Тайсон Фьюри по-прежнему находится в топе, занимая вторую позицию, несмотря на то что уже больше года не выходил в ринг.