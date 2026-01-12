Скидки
Анкалаев прервал молчание впервые с октября 2025 года, оставив послание хейтерам

Анкалаев прервал молчание впервые с октября 2025 года, оставив послание хейтерам
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев прервал молчание впервые с октября 2025 года, сообщив, что ему необходимо больше хейтеров, поскольку старые перестали его ненавидеть и критиковать.

«Мне нужно больше хейтеров, потому что остальные начали меня любить. #NoChama», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу нокаутом в первом раунде одержал Поатан.

