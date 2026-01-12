Скидки
«На самом деле, я не хотел бороться». Пимблетт — о поражении в схватке по грэпплингу

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт прокомментировал поражение в схватке по грэпплингу с одним из своих одноклубников.

«Это было тяжело. На самом деле, я не хотел бороться, поскольку до этой схватки провёл двойную тренировку. Но в итоге мне удалось отдохнуть полчаса, а потом сразу вышел против этой машины. Честно говоря, мне казалось, что он пойдёт на скручивание пятки. Однако этот парень поймал меня на калф-слайсер (болевой приём на икроножную мышцу. — Прим. «Чемпионата»). Когда я догадался, к чему всё идёт, подумал: «Чёрт, ублюдок».

Аарон Джордан — один из лучших чёрных поясов в нашем зале. Этот парень просто великолепен. Кажется, за последние лет пять я его побеждал четырежды. А в этот раз Аарон отомстил мне, что доставило ему радость. Такое случается. Он заслужил эту победу», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.

