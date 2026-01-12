Шон О'Мэлли признался, что Пётр Ян является одним из его любимых бойцов

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли признался, что действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян является одним из его любимых бойцов.

«Пётр всегда был одним из моих любимых бойцов. Я помню, как смотрел его выступления, и думал: «Этот ублюдок такой высококлассный, он страшный маленький парень», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Петру 31 год. Последний бой россиянин провёл на турнире UFC 324, который состоялся в декабре 2025 года в Лас-Вегасе. Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили, а на кону стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Пётр одержал победу единогласным решением судей и вернул себе звание чемпиона UFC.