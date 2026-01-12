Чарльз Оливейра назвал ключ Махачева к победе в бою с Топурией

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра поделился мнением насчёт потенциального поединка между россиянином Исламом Махачевым и испано-грузином Илией Топурией.

«У Ислама только один вариант – клинч и тейкдаун. Топурия – это сильный боец. Не потому, что он нокаутировал меня. Это был сильнейший удар, который я пропускал. Никогда не видел его в клинче или на земле. Если они будут драться в стойке, то Илия нокаутирует Махачева. Если Ислам переведёт бой, то финиширует Топурию. Думаю, это очень-очень близкий бой. Исламу главное — держать дистанцию», — приводит слова Оливейры портал Sherdog.