В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА

Победитель молодёжного чемпионата мира по смешанным единоборствам, представляющий Таджикистан, Мухаммадали Садуллоев погиб в результате драки с группой подростков в возрасте 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба национальной Федерации смешанных единоборств Таджикистана.

Согласно имеющейся информации, 12 января в компьютерном клубе города Куляба погибший получил удар ножом в область сердца. Ещё два человека были госпитализированы. Полиция уже задержала двух подозреваемых. Причина конфликта и другие детали инцидента пока не сообщаются.

Садуллоев в 2024 году завоевал титул чемпиона мира по смешанным единоборствам в своей возрастной категории, а в 2025 году стал чемпионом Таджикистана по ММА.