Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА

В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА
Комментарии

Победитель молодёжного чемпионата мира по смешанным единоборствам, представляющий Таджикистан, Мухаммадали Садуллоев погиб в результате драки с группой подростков в возрасте 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба национальной Федерации смешанных единоборств Таджикистана.

Согласно имеющейся информации, 12 января в компьютерном клубе города Куляба погибший получил удар ножом в область сердца. Ещё два человека были госпитализированы. Полиция уже задержала двух подозреваемых. Причина конфликта и другие детали инцидента пока не сообщаются.

Садуллоев в 2024 году завоевал титул чемпиона мира по смешанным единоборствам в своей возрастной категории, а в 2025 году стал чемпионом Таджикистана по ММА.

Материалы по теме
В Твери полиция расследует избиение девушки бойцом ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android