«Отправь мне локацию». Российский боксёр отреагировал на желание Фьюри провести с ним бой

Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов отреагировал на желание бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри провести первый после возобновления карьеры бой с ним.

«Эй, Цыганский король. Сейчас, я думаю, ты знаешь обо мне. Я бы хотел сказать, чтобы ты был готов. Если бог даст, мы с тобой встретимся. Где угодно, в любом месте. Отправь мне локацию и дату. Конечно, [должны быть] хорошие деньги. Мы проведём бой и выясним, кто является лучшим. Ничего личного, только спорт. Полностью уважаю тебя. Британские фанаты, я люблю вас, ребята. Запомните моё имя, вы полюбите меня», — сказал Махмудов в интервью Boxing King Media.