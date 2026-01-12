Скидки
Де Риддер: Чимаев отлично показал бы себя в полутяжёлом весе

Де Риддер: Чимаев отлично показал бы себя в полутяжёлом весе
Бывший двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне топовый боец UFC нидерландец Ренье де Риддер выразил уверенность, что за счёт навыков борьбы 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев смог бы добиться успеха в категории до 93 кг в североамериканской организации.

«Я считаю, что Хамзат отлично себя показал бы в полутяжёлом весе. Его навыки борьбы в этом дивизионе, где очень мало сильных борцов, ему там тоже очень пригодились бы», — приводит слова де Риддера портал Sportskeeda.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

