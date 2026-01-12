Тайсон может провести три боя в 2026 году, Махмудов — один из вариантов — менеджер Фьюри

Спенсер Браун, являющийся менеджером бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри, рассказал, что его подопечный может провести три поединка в 2026 году.

«Я всем говорил, что Тайсон вернётся — и он сделал это, снова полюбил бокс. Фьюри пропустил год, но в этом году мы, возможно, планируем провести три боя. Он хочет боксировать трижды, сейчас же Тайсон тренируется в Таиланде.

Фьюри готов драться с кем угодно. Он бы вышел и против Фабио Уордли, но нужно быть реалистами: он не боксировал год, ему сначала нужен бой, чтобы снова почувствовать ритм. Я бы хотел, чтобы его первый поединок состоялся в Манчестере — как возвращение домой, а потом было бы несколько других боёв.

Махмудов — это один из вариантов, о которых сейчас говорят. Да, он реальная опция для Тайсона», — приводит слова Брауна портал Ready to Fight.