Иржи Прохазка заявил, что может пропустить роды своей жены, если ему дадут бой с Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка заявил, что пожертвует присутствием на родах своей жены, если в UFC ему назначат поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Есть вероятность, что я подерусь за титул в апреле. В это время моя жена должна родить, но я сказал ей, что могу пропустить это событие, если получу шанс подраться за титул», — приводит слова Прохазки аккаунт Dovy в социальной сети Х.

Иржи 33 года. В данный момент чешский боец идёт на серии из двух побед и занимает первое место в рейтинге UFC в полутяжёлой весовой категории.