Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иржи Прохазка заявил, что может пропустить роды своей жены, если ему дадут бой с Перейрой

Иржи Прохазка заявил, что может пропустить роды своей жены, если ему дадут бой с Перейрой
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка заявил, что пожертвует присутствием на родах своей жены, если в UFC ему назначат поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Есть вероятность, что я подерусь за титул в апреле. В это время моя жена должна родить, но я сказал ей, что могу пропустить это событие, если получу шанс подраться за титул», — приводит слова Прохазки аккаунт Dovy в социальной сети Х.

Иржи 33 года. В данный момент чешский боец идёт на серии из двух побед и занимает первое место в рейтинге UFC в полутяжёлой весовой категории.

Материалы по теме
Иржи Прохазка сообщил, когда планирует вернуться в октагон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android