Райан Гарсия проведёт следующий бой за титул чемпиона мира по версии WBC

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия (24-2, 20 KO) проведёт следующий бой против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе соотечественника Марио Барриосом 21 февраля в Лас-Вегасе. Об этом сообщил журнал The Ring.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, в 2021-м завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), с 2023-го выступает в полусреднем весе.

Марио Барриосу 30 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году, в 2019-м стал чемпионом WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в 2024-м — чемпионом WBC в полусреднем весе.