Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия проведёт следующий бой за титул чемпиона мира по версии WBC

Райан Гарсия проведёт следующий бой за титул чемпиона мира по версии WBC
Комментарии

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия (24-2, 20 KO) проведёт следующий бой против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе соотечественника Марио Барриосом 21 февраля в Лас-Вегасе. Об этом сообщил журнал The Ring.

Фото: Пресс-служба The Ring

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, в 2021-м завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), с 2023-го выступает в полусреднем весе.

Марио Барриосу 30 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году, в 2019-м стал чемпионом WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в 2024-м — чемпионом WBC в полусреднем весе.

Материалы по теме
Карьера Гарсии — всё? «Золотой мальчик» вернулся после допинга и проиграл вчистую
Карьера Гарсии — всё? «Золотой мальчик» вернулся после допинга и проиграл вчистую
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android