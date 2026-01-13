В ESPN подвели итоги 2025 года в боксе, назвав лучшего боксёра, лучший бой и нокаут

Авторитетный американский спортивный портал ESPN подвёл итоги 2025 года в боксе, назвав победителей в разных номинациях.

Лучший мужчина-боксёр года — Теренс Кроуфорд.

Лучшая женщина-боксёр года — Габриэла Фундора.

Лучший бой года — первый поединок между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном.

Проспект года — Адам Азим.

Лучший нокаут года — победа Брайана Нормана-младшего в бою с Джином Сасаки.

Напомним, в минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютном чемпионом мира в трёх весовых категориях.