Бокс/ММА Новости

В ESPN подвели итоги 2025 года в боксе, назвав лучшего боксёра, лучший бой и нокаут

Авторитетный американский спортивный портал ESPN подвёл итоги 2025 года в боксе, назвав победителей в разных номинациях.

Лучший мужчина-боксёр года — Теренс Кроуфорд.
Лучшая женщина-боксёр года — Габриэла Фундора.
Лучший бой года — первый поединок между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном.
Проспект года — Адам Азим.
Лучший нокаут года — победа Брайана Нормана-младшего в бою с Джином Сасаки.

Напомним, в минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютном чемпионом мира в трёх весовых категориях.

