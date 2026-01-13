Царукян ответил, кого видит своим следующим соперником, если ему не дадут бой за титул UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт того, кого видит своим следующим соперником в североамериканской организации.

«Илия дерётся один раз в год. Я не так молод, чтобы долго ждать. Если мне дадут возможность оспорить титул BMF, то это тоже будет здорово. У меня есть история с тем же Чарльзом. Просто заберу этот пояс, а затем пойду за настоящим титулом. Лучший сценарий — Илия не станет драться в этом году, поэтому я буду бороться за пояс в июне против победителя боя Пимблетт — Гэтжи», — сказал Царукян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.