Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян ответил, кого видит своим следующим соперником, если ему не дадут бой за титул UFC

Царукян ответил, кого видит своим следующим соперником, если ему не дадут бой за титул UFC
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт того, кого видит своим следующим соперником в североамериканской организации.

«Илия дерётся один раз в год. Я не так молод, чтобы долго ждать. Если мне дадут возможность оспорить титул BMF, то это тоже будет здорово. У меня есть история с тем же Чарльзом. Просто заберу этот пояс, а затем пойду за настоящим титулом. Лучший сценарий — Илия не станет драться в этом году, поэтому я буду бороться за пояс в июне против победителя боя Пимблетт — Гэтжи», — сказал Царукян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Материалы по теме
Царукяна хотят оставить совсем без титульника. У Даны Уайта — гнев и другие планы
Царукяна хотят оставить совсем без титульника. У Даны Уайта — гнев и другие планы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android