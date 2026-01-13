Скидки
Царукян объяснил, почему из-за победы Пимблетта в бою с Гэтжи у него возникнут проблемы

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, что надеется на поражение пятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта, поскольку тогда матчмейкеры не станут организовывать бой между ними, чтобы сохранять популярность Плохиша.

«Надеюсь, Пэдди проиграет, поскольку в случае его победы у меня снова возникнут проблемы с карьерой. Он будет стараться меня избегать. UFC станут его продвигать, они обожают Пимблетта. Как же тогда матчмейкеры устроят мне поединок с ним?» — сказал Царукян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

