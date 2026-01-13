Арман Царукян признался, что сожалеет о стычке с Дэном Хукером во время битвы взглядов

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян признался: он сожалеет, что боднул головой новозеландца Дэна Хукера во время битвы взглядов перед боем с ним, который состоялся 22 ноября в Саудовской Аравии. Поединок завершился победой Ахалкалакца во втором раунде удушающим приёмом.

«К счастью, ничего не случилось. Иногда, да, в такие моменты я не могу контролировать себя, особенно в первые пять секунд [битвы взглядов]» — сказал Царукян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.