Ковингтон: не вижу того, кто сейчас способен победить Чимаева

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон высказался о действующем обладателе титула организации в среднем весе (до 84 кг) Хазмате Чимаеве.

«Вы должны останавливать его тейкдауны, драться с ним в стойке и изматывать его там. Не вижу того, кто сейчас был бы способен победить Хамзата. Для победы над ним нужно навязывать борьбу и иметь сумасшедшую защиту от тейкдаунов», – сказал Колби в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.