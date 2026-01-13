Скидки
Усман Нурмагомедов показал подготовку к защите титула PFL
Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с британцем Альфи Дэвисом, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Прилетели с командой в Дубай, впереди 4 недели до боя. Тренируемся в лучшем зале в мире с лучшими бойцами в мире», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Усман победил единогласным решением в реванше с ирландцем Полом Хьюзом.

