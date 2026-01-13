«Улыбаюсь, но хочу ему врезать». Никита Цзю поделился ожиданиями от боя с Зерафой

Непобеждённый австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю высказался о предстоящем поединке с соотечественником Майклом Зерафой, который состоится 16 января в Австралии.

«В конце концов, я действительно хочу разбить ему лицо, и я уверен, что он хочет сделать со мной то же самое. Бокс — забавная вещь. Мы спокойны, но мы оба знаем, что всё закончится кровавой дракой. Я улыбаюсь, но с нетерпением жду возможности врезать ему», — сказал Цзю на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Цзю – Зерафа.

