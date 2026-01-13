Волкановски оценил шансы в третий раз сразиться за титул UFC в лёгком весе

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о потенциальном переходе в лёгкий дивизион (до 70 кг).

«Если бы мне поступило предложение, конечно, я бы подрался за титул в лёгком весе. Но я честен с собой. Заслуживаю ли я драться за титул прямо сейчас? Нет. И я это знаю. Этого не будет… Я не планирую драться ещё два-три года. Как по мне, чтобы заслужить шанс, мне нужно одержать ещё две-три победы», — сказал Волкановски в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, 31 января на турнире UFC 325 Волкановски проведёт титульный реванш с бразильцем Диего Лопесом.

Волкановски готовится к бою с Лопесом