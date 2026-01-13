Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски оценил шансы в третий раз сразиться за титул UFC в лёгком весе

Волкановски оценил шансы в третий раз сразиться за титул UFC в лёгком весе
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о потенциальном переходе в лёгкий дивизион (до 70 кг).

«Если бы мне поступило предложение, конечно, я бы подрался за титул в лёгком весе. Но я честен с собой. Заслуживаю ли я драться за титул прямо сейчас? Нет. И я это знаю. Этого не будет… Я не планирую драться ещё два-три года. Как по мне, чтобы заслужить шанс, мне нужно одержать ещё две-три победы», — сказал Волкановски в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, 31 января на турнире UFC 325 Волкановски проведёт титульный реванш с бразильцем Диего Лопесом.

Материалы по теме
Аспиналл заявил, что Волкановски должен завершить карьеру в MMA

Волкановски готовится к бою с Лопесом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android