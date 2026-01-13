Скидки
Тайсону Фьюри предложили соперника для следующего боя — Sky Sports

Бывшему чемпиону в супертяжёлом весе британцу Тайсону Фьюри поступило предложение о следующем бое, сообщает издание Sky Sports.

По информации ресурса, Фьюри может провести поединок с американцем Брэндоном Муром (12-1, 9 KO).

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры в начале 2025 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024-го, британец проиграл единогласным решением в реванше с украинцем Александром Усиком. Всего на его счету 34 победы, два поражения и одна ничья.

Ранее в команде Фьюри сообщили, что его соперником может стать российский боксёр Арсланбек Махмудов.

