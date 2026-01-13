Царукян сказал, в каком случае спустится в полулёгкий вес UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян высказался о возможности перехода в полулёгкий дивизион (до 65 кг).

«У меня нет проблем с весогонкой. Я не слишком большой для лёгкого веса. Возможно, однажды я спущусь в полулёгкий вес. Я могу сделать это, но только ради боя за титул», – сказал Арман в интервью Ариэлю Хельвани.

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.