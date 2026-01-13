Скидки
Тренер Нганну высказался о возможном бое с Вадимом Немковым

Тренер Нганну высказался о возможном бое с Вадимом Немковым
Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсиса Нганну, высказался о возможном поединке камерунца с россиянином Вадимом Немковым.

«Фрэнсис может делать всё, что, чёрт возьми, захочет, как по мне, но лично я хотел бы увидеть его в UFC из-за уровня конкуренции, с которым ему пришлось бы столкнуться. Но если он подерётся с Немковым… Чёрт, он выглядел великолепно в своём последнем бою. Он тот парень, к которому мы должны отнестись серьёзно. Кто бы ни стал соперником, мы будем готовы», — приводит слова Никсика издание MMA Fighting.

Ранее Александр Волков оценил шансы Немкова в возможном бою с Нганну.

