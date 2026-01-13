Царукян ответил, как относится к возможному переходу Чимаева в полутяжёлый вес UFC

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о возможном переходе действующего чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева в полутяжёлый дивизион (до 93 кг).

«Чимаеву нужно остаться в среднем весе и защитить пояс несколько раз. А уже потом можно искать себя в других весовых категориях», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

