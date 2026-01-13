«Нужно побеждать красиво». Александр Емельяненко раскритиковал современные MMA

Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, почему ему не нравятся современные бои.

«Все выходят, на одно лицо, с бородами, с одной техникой. Перевести в партер и лежать там, возиться. Перевёл в партер и создаёт видимость, что он атакует, что-то делает… Нет зрелищности, нет красоты боёв. Смотреть на кого? Один бой похож на другой. Если выходишь, то нужно побеждать красиво.

Я хоть и борец, но очень мало схваток выиграл в партере. Всю жизнь занимался дзюдо и самбо. Руки ставил сам себе. А сейчас что? Выходят и прыгают в ноги вдвоём. Втыкаются, как два барана, головами. Сидят потом на жопе и думают, где они находятся. Те, кто снизу, не умеют работать. Ни приёмы делать, ни защищаться. Они просто лежат и огребают, пока судья не поднимет их в стойку», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «The КастаПодкаст».