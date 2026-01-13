Скидки
Царукян назвал сроки возможной схватки по борьбе с Чендлером

Царукян назвал сроки возможной схватки по борьбе с Чендлером
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян высказался о потенциальной схватке по борьбе с бывшим чемпионом Bellator американцем Майклом Чендлером.

«Есть шанс, что я вернусь 28 февраля и проведу схватку с Майклом Чендлером. Посмотрим, что он скажет. Я попросил RAF [борцовскую организацию] дать мне Чендлера, потому что он бегает от меня в UFC», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

