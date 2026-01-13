Чейл Соннен: хотел бы увидеть схватку Хабиба и Сен-Пьера

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен заявил, что хотел бы увидеть схватку по грэпплингу между экс-чемпионами организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Кто бы подошёл Хабибу Нурмагомедову для схватки? Вау, мне это нравится… Я бы выбрал Жоржа Сен-Пьера. Ходили слухи, что за схватку между этими парням готовы заплатить пять миллионов долларов. Как по мне, это преувеличение, но я бы купил эту трансляцию. Мне бы хотелось увидеть Жоржа против Хабиба», — сказал Соннен в интервью YouTube-каналу The Schmo.

