Следующий бой Мозеса Итаумы перенесён, британец получил травму
Поединок в супертяжёлом весе между британцем Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO) и американцем Джермейном Франклином-младшим (24-2, 15 KO), запланированный на 24 января, перенесён.

«Мозес Итаума получил травму во время подготовки к поединку с Джермейном Франклином, запланированному на 24 января. Турнир переносится на 28 марта», — говорится в сообщении пресс-службы компании Queensberry Promotions.

Мозесу Итауме 21 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Итаума победил техническим нокаутом бывшего претендента на мировой титул соотечественника Диллиана Уайта.

