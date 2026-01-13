Скидки
«Нужно менять игроков, а не тренера». Хабиб отреагировал на увольнение Алонсо из «Реала»

«Нужно менять игроков, а не тренера». Хабиб отреагировал на увольнение Алонсо из «Реала»
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал увольнение испанского тренера Хаби Алонсо из футбольного клуба «Реал» Мадрид.

«Если ты приходишь в зал или на поле, разницы нет, бойцы это или футболисты, то ты как главный тренер рулишь. Но если у тебя в команде царит такая аура, что не все выполняют твои требования, вам точно не по пути.

Я считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности. Если команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера. Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом в «Реале». Надо избавляться от капризных игроков», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Комментарии
