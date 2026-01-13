Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов: Алонсо уволили из-за избалованных детей

Хабиб Нурмагомедов: Алонсо уволили из-за избалованных детей
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал увольнение испанского тренера Хаби Алонсо из футбольного клуба «Реал» Мадрид.

«Нет ничего важнее лояльности. Год назад его умоляли. Теперь же его уволили из-за избалованных детей. Хаби, ты – лучший!» — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, Алонсо возглавлял команду с лета 2025 года. «Реал» провёл под руководством испанского специалиста 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

Материалы по теме
«Нужно менять игроков, а не тренера». Хабиб отреагировал на увольнение Алонсо из «Реала»

Хаби Алонсо подарили говорящую рыбу в Казахстане

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android